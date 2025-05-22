통화 / BRKL
BRKL: Brookline Bancorp Inc
10.95 USD 0.07 (0.64%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BRKL 환율이 오늘 -0.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.87이고 고가는 11.16이었습니다.
Brookline Bancorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BRKL News
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Brookline Bancorp Q2 2025 slides: Margin expansion offsets loan contraction ahead of merger
- Earnings call transcript: Brookline Bancorp Q2 2025 reports steady EPS, revenue
- Berkshire Hills Q2 2025 presentation: EPS rises 25% YoY as merger integration advances
- Brookline Bancorp (BRKL) Q2 Earnings Match Estimates
- Brookline Bancorp earnings matched, revenue fell short of estimates
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- Brookline Bancorp shareholders approve merger proposal
일일 변동 비율
10.87 11.16
년간 변동
9.29 13.15
- 이전 종가
- 11.02
- 시가
- 11.06
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- 저가
- 10.87
- 고가
- 11.16
- 볼륨
- 3.456 K
- 일일 변동
- -0.64%
- 월 변동
- 7.78%
- 6개월 변동
- -7.67%
- 년간 변동율
- 8.20%
20 9월, 토요일