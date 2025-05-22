通貨 / BRKL
BRKL: Brookline Bancorp Inc
10.95 USD 0.07 (0.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BRKLの今日の為替レートは、-0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり10.87の安値と11.16の高値で取引されました。
Brookline Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BRKL News
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Brookline Bancorp Q2 2025 slides: Margin expansion offsets loan contraction ahead of merger
- Earnings call transcript: Brookline Bancorp Q2 2025 reports steady EPS, revenue
- Berkshire Hills Q2 2025 presentation: EPS rises 25% YoY as merger integration advances
- Brookline Bancorp (BRKL) Q2 Earnings Match Estimates
- Brookline Bancorp earnings matched, revenue fell short of estimates
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- Brookline Bancorp shareholders approve merger proposal
1日のレンジ
10.87 11.16
1年のレンジ
9.29 13.15
- 以前の終値
- 11.02
- 始値
- 11.06
- 買値
- 10.95
- 買値
- 11.25
- 安値
- 10.87
- 高値
- 11.16
- 出来高
- 3.456 K
- 1日の変化
- -0.64%
- 1ヶ月の変化
- 7.78%
- 6ヶ月の変化
- -7.67%
- 1年の変化
- 8.20%
