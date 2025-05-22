Divisas / BRKL
BRKL: Brookline Bancorp Inc
10.95 USD 0.07 (0.64%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BRKL de hoy ha cambiado un -0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.87, mientras que el máximo ha alcanzado 11.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Brookline Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BRKL News
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Brookline Bancorp Q2 2025 slides: Margin expansion offsets loan contraction ahead of merger
- Earnings call transcript: Brookline Bancorp Q2 2025 reports steady EPS, revenue
- Berkshire Hills Q2 2025 presentation: EPS rises 25% YoY as merger integration advances
- Brookline Bancorp (BRKL) Q2 Earnings Match Estimates
- Brookline Bancorp earnings matched, revenue fell short of estimates
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- Brookline Bancorp shareholders approve merger proposal
Rango diario
10.87 11.16
Rango anual
9.29 13.15
- Cierres anteriores
- 11.02
- Open
- 11.06
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Low
- 10.87
- High
- 11.16
- Volumen
- 3.456 K
- Cambio diario
- -0.64%
- Cambio mensual
- 7.78%
- Cambio a 6 meses
- -7.67%
- Cambio anual
- 8.20%
