Devises / BRKL
BRKL: Brookline Bancorp Inc
10.95 USD 0.07 (0.64%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BRKL a changé de -0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.87 et à un maximum de 11.16.
Suivez la dynamique Brookline Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BRKL Nouvelles
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Brookline Bancorp Q2 2025 slides: Margin expansion offsets loan contraction ahead of merger
- Earnings call transcript: Brookline Bancorp Q2 2025 reports steady EPS, revenue
- Berkshire Hills Q2 2025 presentation: EPS rises 25% YoY as merger integration advances
- Brookline Bancorp (BRKL) Q2 Earnings Match Estimates
- Brookline Bancorp earnings matched, revenue fell short of estimates
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- Brookline Bancorp shareholders approve merger proposal
Range quotidien
10.87 11.16
Range Annuel
9.29 13.15
- Clôture Précédente
- 11.02
- Ouverture
- 11.06
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Plus Bas
- 10.87
- Plus Haut
- 11.16
- Volume
- 3.456 K
- Changement quotidien
- -0.64%
- Changement Mensuel
- 7.78%
- Changement à 6 Mois
- -7.67%
- Changement Annuel
- 8.20%
20 septembre, samedi