Valute / BRKL
BRKL: Brookline Bancorp Inc
10.95 USD 0.07 (0.64%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRKL ha avuto una variazione del -0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.87 e ad un massimo di 11.16.
Segui le dinamiche di Brookline Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BRKL News
Intervallo Giornaliero
10.87 11.16
Intervallo Annuale
9.29 13.15
- Chiusura Precedente
- 11.02
- Apertura
- 11.06
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Minimo
- 10.87
- Massimo
- 11.16
- Volume
- 3.456 K
- Variazione giornaliera
- -0.64%
- Variazione Mensile
- 7.78%
- Variazione Semestrale
- -7.67%
- Variazione Annuale
- 8.20%
20 settembre, sabato