BRKL: Brookline Bancorp Inc

10.95 USD 0.07 (0.64%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRKL ha avuto una variazione del -0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.87 e ad un massimo di 11.16.

Segui le dinamiche di Brookline Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.87 11.16
Intervallo Annuale
9.29 13.15
Chiusura Precedente
11.02
Apertura
11.06
Bid
10.95
Ask
11.25
Minimo
10.87
Massimo
11.16
Volume
3.456 K
Variazione giornaliera
-0.64%
Variazione Mensile
7.78%
Variazione Semestrale
-7.67%
Variazione Annuale
8.20%
