FiyatlarBölümler
Dövizler / BRF
Geri dön - Hisse senetleri

BRF: VanEck Brazil Small-Cap ETF

16.39 USD 0.10 (0.61%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BRF fiyatı bugün -0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.30 ve Yüksek fiyatı olarak 16.39 aralığında işlem gördü.

VanEck Brazil Small-Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRF haberleri

Günlük aralık
16.30 16.39
Yıllık aralık
10.82 16.66
Önceki kapanış
16.49
Açılış
16.30
Satış
16.39
Alış
16.69
Düşük
16.30
Yüksek
16.39
Hacim
26
Günlük değişim
-0.61%
Aylık değişim
6.36%
6 aylık değişim
27.15%
Yıllık değişim
11.35%
21 Eylül, Pazar