Valute / BRF
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BRF: VanEck Brazil Small-Cap ETF
16.39 USD 0.10 (0.61%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRF ha avuto una variazione del -0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.30 e ad un massimo di 16.39.
Segui le dinamiche di VanEck Brazil Small-Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRF News
- Global Economic Outlook: September 2025
- JBS sees European acquisition opportunities, major shareholder says
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Mexico set to clear more Brazilian meatpacking plants for shipments, official says
- Global Economic Outlook: August 2025
- Brazil’s Realignment: From Economic Stagnation To Strategic Relevance
- Saudi Arabia, Chile to resume poultry imports from Brazil, memos say
- Brazil’s BRF posts Q2 net profit of $136 million, dodging bird flu trade disruptions
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- Global Economic Outlook: July 2025
- Assessing Rate Cut Potential For Brazil And Mexico
- Inflation Week On Wall Street Comes As Tariff Risk Re-Emerges
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Letters From America: Trump’s Tariff Saga Continues
- Letter Day Brings Back The Spirit Of Liberation Day
- Brazil: A Rare Bright Spot In A Turbulent Global Market
- Brazilian Equities: A Market In Transition
- Potential Growth Spots In Latin American Exports
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Emerging Markets In Asia, Latin America Attract Investors Amid Trade Tensions
- Bigger Yard, Higher Fence?
- 'Straws In The Wind': Predictions? - Weekly Blog # 890
- How U.S. Tariffs Could Impact Latin America
- EWZS: Brazilian Small Caps Safest Emerging Market Play
Intervallo Giornaliero
16.30 16.39
Intervallo Annuale
10.82 16.66
- Chiusura Precedente
- 16.49
- Apertura
- 16.30
- Bid
- 16.39
- Ask
- 16.69
- Minimo
- 16.30
- Massimo
- 16.39
- Volume
- 26
- Variazione giornaliera
- -0.61%
- Variazione Mensile
- 6.36%
- Variazione Semestrale
- 27.15%
- Variazione Annuale
- 11.35%
21 settembre, domenica