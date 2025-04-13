KurseKategorien
Währungen / BRF
Zurück zum Aktien

BRF: VanEck Brazil Small-Cap ETF

16.34 USD 0.15 (0.91%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BRF hat sich für heute um -0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.30 bis zu einem Hoch von 16.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck Brazil Small-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRF News

Tagesspanne
16.30 16.34
Jahresspanne
10.82 16.66
Vorheriger Schlusskurs
16.49
Eröffnung
16.30
Bid
16.34
Ask
16.64
Tief
16.30
Hoch
16.34
Volumen
25
Tagesänderung
-0.91%
Monatsänderung
6.04%
6-Monatsänderung
26.76%
Jahresänderung
11.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K