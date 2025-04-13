Währungen / BRF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BRF: VanEck Brazil Small-Cap ETF
16.34 USD 0.15 (0.91%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRF hat sich für heute um -0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.30 bis zu einem Hoch von 16.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Brazil Small-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRF News
- Global Economic Outlook: September 2025
- JBS sees European acquisition opportunities, major shareholder says
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Mexico set to clear more Brazilian meatpacking plants for shipments, official says
- Global Economic Outlook: August 2025
- Brazil’s Realignment: From Economic Stagnation To Strategic Relevance
- Saudi Arabia, Chile to resume poultry imports from Brazil, memos say
- Brazil’s BRF posts Q2 net profit of $136 million, dodging bird flu trade disruptions
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- Global Economic Outlook: July 2025
- Assessing Rate Cut Potential For Brazil And Mexico
- Inflation Week On Wall Street Comes As Tariff Risk Re-Emerges
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Letters From America: Trump’s Tariff Saga Continues
- Letter Day Brings Back The Spirit Of Liberation Day
- Brazil: A Rare Bright Spot In A Turbulent Global Market
- Brazilian Equities: A Market In Transition
- Potential Growth Spots In Latin American Exports
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Emerging Markets In Asia, Latin America Attract Investors Amid Trade Tensions
- Bigger Yard, Higher Fence?
- 'Straws In The Wind': Predictions? - Weekly Blog # 890
- How U.S. Tariffs Could Impact Latin America
- EWZS: Brazilian Small Caps Safest Emerging Market Play
Tagesspanne
16.30 16.34
Jahresspanne
10.82 16.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.49
- Eröffnung
- 16.30
- Bid
- 16.34
- Ask
- 16.64
- Tief
- 16.30
- Hoch
- 16.34
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- -0.91%
- Monatsänderung
- 6.04%
- 6-Monatsänderung
- 26.76%
- Jahresänderung
- 11.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K