통화 / BRF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BRF: VanEck Brazil Small-Cap ETF
16.39 USD 0.10 (0.61%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BRF 환율이 오늘 -0.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.30이고 고가는 16.39이었습니다.
VanEck Brazil Small-Cap ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRF News
- Global Economic Outlook: September 2025
- JBS sees European acquisition opportunities, major shareholder says
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Mexico set to clear more Brazilian meatpacking plants for shipments, official says
- Global Economic Outlook: August 2025
- Brazil’s Realignment: From Economic Stagnation To Strategic Relevance
- Saudi Arabia, Chile to resume poultry imports from Brazil, memos say
- Brazil’s BRF posts Q2 net profit of $136 million, dodging bird flu trade disruptions
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- Global Economic Outlook: July 2025
- Assessing Rate Cut Potential For Brazil And Mexico
- Inflation Week On Wall Street Comes As Tariff Risk Re-Emerges
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Letters From America: Trump’s Tariff Saga Continues
- Letter Day Brings Back The Spirit Of Liberation Day
- Brazil: A Rare Bright Spot In A Turbulent Global Market
- Brazilian Equities: A Market In Transition
- Potential Growth Spots In Latin American Exports
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Emerging Markets In Asia, Latin America Attract Investors Amid Trade Tensions
- Bigger Yard, Higher Fence?
- 'Straws In The Wind': Predictions? - Weekly Blog # 890
- How U.S. Tariffs Could Impact Latin America
- EWZS: Brazilian Small Caps Safest Emerging Market Play
일일 변동 비율
16.30 16.39
년간 변동
10.82 16.66
- 이전 종가
- 16.49
- 시가
- 16.30
- Bid
- 16.39
- Ask
- 16.69
- 저가
- 16.30
- 고가
- 16.39
- 볼륨
- 26
- 일일 변동
- -0.61%
- 월 변동
- 6.36%
- 6개월 변동
- 27.15%
- 년간 변동율
- 11.35%
20 9월, 토요일