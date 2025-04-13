Devises / BRF
BRF: VanEck Brazil Small-Cap ETF
16.39 USD 0.10 (0.61%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BRF a changé de -0.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.30 et à un maximum de 16.39.
Suivez la dynamique VanEck Brazil Small-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BRF Nouvelles
Range quotidien
16.30 16.39
Range Annuel
10.82 16.66
- Clôture Précédente
- 16.49
- Ouverture
- 16.30
- Bid
- 16.39
- Ask
- 16.69
- Plus Bas
- 16.30
- Plus Haut
- 16.39
- Volume
- 26
- Changement quotidien
- -0.61%
- Changement Mensuel
- 6.36%
- Changement à 6 Mois
- 27.15%
- Changement Annuel
- 11.35%
20 septembre, samedi