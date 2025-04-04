Divisas / BRF
BRF: VanEck Brazil Small-Cap ETF
16.53 USD 0.08 (0.49%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BRF de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.53, mientras que el máximo ha alcanzado 16.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Brazil Small-Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
16.53 16.66
Rango anual
10.82 16.66
- Cierres anteriores
- 16.45
- Open
- 16.66
- Bid
- 16.53
- Ask
- 16.83
- Low
- 16.53
- High
- 16.66
- Volumen
- 31
- Cambio diario
- 0.49%
- Cambio mensual
- 7.27%
- Cambio a 6 meses
- 28.24%
- Cambio anual
- 12.30%
