BRF: VanEck Brazil Small-Cap ETF
16.45 USD 0.06 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRF за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.42, а максимальная — 16.45.
Следите за динамикой VanEck Brazil Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BRF
Дневной диапазон
16.42 16.45
Годовой диапазон
10.82 16.45
- Предыдущее закрытие
- 16.39
- Open
- 16.42
- Bid
- 16.45
- Ask
- 16.75
- Low
- 16.42
- High
- 16.45
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 6.75%
- 6-месячное изменение
- 27.62%
- Годовое изменение
- 11.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.