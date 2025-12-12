BRCB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Black Rock Coffee Bar, Inc. hisse senedi 23.91 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 23.61 - 24.51 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.02 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 267 değerine ulaştı. BRCB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Black Rock Coffee Bar, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Black Rock Coffee Bar, Inc. hisse senedi şu anda 23.91 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -9.77% ve USD değerlerini izler. BRCB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

BRCB hisse senedi nasıl alınır? Black Rock Coffee Bar, Inc. hisselerini şu anki 23.91 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 23.91 ve Ask 24.21 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 267 ve günlük değişim oranı -0.54% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BRCB fiyat hareketlerini takip edin.

BRCB hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Black Rock Coffee Bar, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 19.32 - 30.40 ve mevcut fiyatı 23.91 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 23.91 veya Ask 24.21 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 6.69% ve 6 aylık değişim oranı -9.77% değerlerini karşılaştırır. BRCB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Black Rock Coffee Bar, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Black Rock Coffee Bar, Inc. hisse senedi yıllık olarak 30.40 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 19.32 - 30.40). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.02 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Black Rock Coffee Bar, Inc. performansını takip edin.

Black Rock Coffee Bar, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 19.32 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 23.91 ve hareket ettiği yıllık aralık 19.32 - 30.40 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BRCB fiyat hareketlerini izleyin.