- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BRCB: Black Rock Coffee Bar, Inc.
Il tasso di cambio BRCB ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.61 e ad un massimo di 24.51.
Segui le dinamiche di Black Rock Coffee Bar, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BRCB oggi?
Oggi le azioni Black Rock Coffee Bar, Inc. sono prezzate a 23.91. Viene scambiato all'interno di 23.61 - 24.51, la chiusura di ieri è stata 24.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 267. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BRCB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Black Rock Coffee Bar, Inc. pagano dividendi?
Black Rock Coffee Bar, Inc. è attualmente valutato a 23.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -9.77% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BRCB.
Come acquistare azioni BRCB?
Puoi acquistare azioni Black Rock Coffee Bar, Inc. al prezzo attuale di 23.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.91 o 24.21, mentre 267 e -0.54% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BRCB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BRCB?
Investire in Black Rock Coffee Bar, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 19.32 - 30.40 e il prezzo attuale 23.91. Molti confrontano 6.69% e -9.77% prima di effettuare ordini su 23.91 o 24.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BRCB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Black Rock Coffee Bar, Inc.?
Il prezzo massimo di Black Rock Coffee Bar, Inc. nell'ultimo anno è stato 30.40. All'interno di 19.32 - 30.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Black Rock Coffee Bar, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Black Rock Coffee Bar, Inc.?
Il prezzo più basso di Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) nel corso dell'anno è stato 19.32. Confrontandolo con gli attuali 23.91 e 19.32 - 30.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BRCB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BRCB?
Black Rock Coffee Bar, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.02 e -9.77%.
- Chiusura Precedente
- 24.02
- Apertura
- 24.04
- Bid
- 23.91
- Ask
- 24.21
- Minimo
- 23.61
- Massimo
- 24.51
- Volume
- 267
- Variazione giornaliera
- -0.46%
- Variazione Mensile
- 6.69%
- Variazione Semestrale
- -9.77%
- Variazione Annuale
- -9.77%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev