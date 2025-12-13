- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BRCB: Black Rock Coffee Bar, Inc.
El tipo de cambio de BRCB de hoy ha cambiado un -2.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.24, mientras que el máximo ha alcanzado 24.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Black Rock Coffee Bar, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BRCB hoy?
Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) se evalúa hoy en 23.35. El instrumento se negocia dentro de 23.24 - 24.51; el cierre de ayer ha sido 24.02 y el volumen comercial ha alcanzado 729. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BRCB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Black Rock Coffee Bar, Inc.?
Black Rock Coffee Bar, Inc. se evalúa actualmente en 23.35. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -11.89% y USD. Monitoree los movimientos de BRCB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BRCB?
Puede comprar acciones de Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) al precio actual de 23.35. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.35 o 23.65, mientras que 729 y -2.87% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BRCB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BRCB?
Invertir en Black Rock Coffee Bar, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 19.32 - 30.40 y el precio actual 23.35. Muchos comparan 4.19% y -11.89% antes de colocar órdenes en 23.35 o 23.65. Estudie los cambios diarios de precios de BRCB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Black Rock Coffee Bar, Inc.?
El precio más alto de Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) en el último año ha sido 30.40. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.32 - 30.40, una comparación con 24.02 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Black Rock Coffee Bar, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Black Rock Coffee Bar, Inc.?
El precio más bajo de Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) para el año ha sido 19.32. La comparación con los actuales 23.35 y 19.32 - 30.40 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BRCB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BRCB?
En el pasado, Black Rock Coffee Bar, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.02 y -11.89% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.02
- Open
- 24.04
- Bid
- 23.35
- Ask
- 23.65
- Low
- 23.24
- High
- 24.51
- Volumen
- 729
- Cambio diario
- -2.79%
- Cambio mensual
- 4.19%
- Cambio a 6 meses
- -11.89%
- Cambio anual
- -11.89%