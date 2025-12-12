- Visão do mercado
BRCB: Black Rock Coffee Bar, Inc.
A taxa do BRCB para hoje mudou para -2.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.41 e o mais alto foi 24.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Black Rock Coffee Bar, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BRCB hoje?
Hoje Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) está avaliado em 23.48. O instrumento é negociado dentro de 23.41 - 24.51, o fechamento de ontem foi 24.02, e o volume de negociação atingiu 359. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BRCB em tempo real.
As ações de Black Rock Coffee Bar, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Black Rock Coffee Bar, Inc. está avaliado em 23.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -11.40% e USD. Monitore os movimentos de BRCB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BRCB?
Você pode comprar ações de Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) pelo preço atual 23.48. Ordens geralmente são executadas perto de 23.48 ou 23.78, enquanto 359 e -2.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BRCB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BRCB?
Investir em Black Rock Coffee Bar, Inc. envolve considerar a faixa anual 19.32 - 30.40 e o preço atual 23.48. Muitos comparam 4.77% e -11.40% antes de enviar ordens em 23.48 ou 23.78. Estude as mudanças diárias de preço de BRCB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Black Rock Coffee Bar, Inc.?
O maior preço de Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) no último ano foi 30.40. As ações oscilaram bastante dentro de 19.32 - 30.40, e a comparação com 24.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Black Rock Coffee Bar, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Black Rock Coffee Bar, Inc.?
O menor preço de Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) no ano foi 19.32. A comparação com o preço atual 23.48 e 19.32 - 30.40 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BRCB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BRCB?
No passado Black Rock Coffee Bar, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.02 e -11.40% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.02
- Open
- 24.04
- Bid
- 23.48
- Ask
- 23.78
- Low
- 23.41
- High
- 24.51
- Volume
- 359
- Mudança diária
- -2.25%
- Mudança mensal
- 4.77%
- Mudança de 6 meses
- -11.40%
- Mudança anual
- -11.40%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.