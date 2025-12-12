- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BRCB: Black Rock Coffee Bar, Inc.
Le taux de change de BRCB a changé de -2.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.29 et à un maximum de 24.51.
Suivez la dynamique Black Rock Coffee Bar, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BRCB aujourd'hui ?
L'action Black Rock Coffee Bar, Inc. est cotée à 23.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 23.29 - 24.51, a clôturé hier à 24.02 et son volume d'échange a atteint 552. Le graphique en temps réel du cours de BRCB présente ces mises à jour.
L'action Black Rock Coffee Bar, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Black Rock Coffee Bar, Inc. est actuellement valorisé à 23.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -11.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BRCB.
Comment acheter des actions BRCB ?
Vous pouvez acheter des actions Black Rock Coffee Bar, Inc. au cours actuel de 23.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.40 ou de 23.70, le 552 et le -2.66% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BRCB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BRCB ?
Investir dans Black Rock Coffee Bar, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.32 - 30.40 et le prix actuel 23.40. Beaucoup comparent 4.42% et -11.70% avant de passer des ordres à 23.40 ou 23.70. Consultez le graphique du cours de BRCB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Black Rock Coffee Bar, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Black Rock Coffee Bar, Inc. l'année dernière était 30.40. Au cours de 19.32 - 30.40, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.02 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Black Rock Coffee Bar, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Black Rock Coffee Bar, Inc. ?
Le cours le plus bas de Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) sur l'année a été 19.32. Sa comparaison avec 23.40 et 19.32 - 30.40 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BRCB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BRCB a-t-elle été divisée ?
Black Rock Coffee Bar, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.02 et -11.70% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.02
- Ouverture
- 24.04
- Bid
- 23.40
- Ask
- 23.70
- Plus Bas
- 23.29
- Plus Haut
- 24.51
- Volume
- 552
- Changement quotidien
- -2.58%
- Changement Mensuel
- 4.42%
- Changement à 6 Mois
- -11.70%
- Changement Annuel
- -11.70%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev