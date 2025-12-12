- Übersicht
BRCB: Black Rock Coffee Bar, Inc.
Der Wechselkurs von BRCB hat sich für heute um -2.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.41 bis zu einem Hoch von 24.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Black Rock Coffee Bar, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BRCB heute?
Die Aktie von Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) notiert heute bei 23.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 23.41 - 24.51 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.02 und das Handelsvolumen erreichte 359. Das Live-Chart von BRCB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BRCB Dividenden?
Black Rock Coffee Bar, Inc. wird derzeit mit 23.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -11.40% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BRCB zu verfolgen.
Wie kaufe ich BRCB-Aktien?
Sie können Aktien von Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) zum aktuellen Kurs von 23.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.48 oder 23.78 platziert, während 359 und -2.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BRCB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BRCB-Aktien?
Bei einer Investition in Black Rock Coffee Bar, Inc. müssen die jährliche Spanne 19.32 - 30.40 und der aktuelle Kurs 23.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.77% und -11.40%, bevor sie Orders zu 23.48 oder 23.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BRCB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Black Rock Coffee Bar, Inc.?
Der höchste Kurs von Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) im vergangenen Jahr lag bei 30.40. Innerhalb von 19.32 - 30.40 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Black Rock Coffee Bar, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Black Rock Coffee Bar, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) im Laufe des Jahres betrug 19.32. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.48 und der Spanne 19.32 - 30.40 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BRCB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BRCB statt?
Black Rock Coffee Bar, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.02 und -11.40% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.02
- Eröffnung
- 24.04
- Bid
- 23.48
- Ask
- 23.78
- Tief
- 23.41
- Hoch
- 24.51
- Volumen
- 359
- Tagesänderung
- -2.25%
- Monatsänderung
- 4.77%
- 6-Monatsänderung
- -11.40%
- Jahresänderung
- -11.40%
