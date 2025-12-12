КотировкиРазделы
BRCB: Black Rock Coffee Bar, Inc.

23.48 USD 0.54 (2.25%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BRCB за сегодня изменился на -2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.41, а максимальная — 24.51.

Следите за динамикой Black Rock Coffee Bar, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BRCB сегодня?

Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) сегодня оценивается на уровне 23.48. Инструмент торгуется в пределах 23.41 - 24.51, вчерашнее закрытие составило 24.02, а торговый объем достиг 359. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRCB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Black Rock Coffee Bar, Inc.?

Black Rock Coffee Bar, Inc. в настоящее время оценивается в 23.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.40% и USD. Отслеживайте движения BRCB на графике в реальном времени.

Как купить акции BRCB?

Вы можете купить акции Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) по текущей цене 23.48. Ордера обычно размещаются около 23.48 или 23.78, тогда как 359 и -2.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRCB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BRCB?

Инвестирование в Black Rock Coffee Bar, Inc. предполагает учет годового диапазона 19.32 - 30.40 и текущей цены 23.48. Многие сравнивают 4.77% и -11.40% перед размещением ордеров на 23.48 или 23.78. Изучайте ежедневные изменения цены BRCB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Black Rock Coffee Bar, Inc.?

Самая высокая цена Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) за последний год составила 30.40. Акции заметно колебались в пределах 19.32 - 30.40, сравнение с 24.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Black Rock Coffee Bar, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Black Rock Coffee Bar, Inc.?

Самая низкая цена Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) за год составила 19.32. Сравнение с текущими 23.48 и 19.32 - 30.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRCB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BRCB?

В прошлом Black Rock Coffee Bar, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.02 и -11.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.41 24.51
Годовой диапазон
19.32 30.40
Предыдущее закрытие
24.02
Open
24.04
Bid
23.48
Ask
23.78
Low
23.41
High
24.51
Объем
359
Дневное изменение
-2.25%
Месячное изменение
4.77%
6-месячное изменение
-11.40%
Годовое изменение
-11.40%
