BRCB: Black Rock Coffee Bar, Inc.
Курс BRCB за сегодня изменился на -2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.41, а максимальная — 24.51.
Следите за динамикой Black Rock Coffee Bar, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BRCB сегодня?
Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) сегодня оценивается на уровне 23.48. Инструмент торгуется в пределах 23.41 - 24.51, вчерашнее закрытие составило 24.02, а торговый объем достиг 359. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRCB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Black Rock Coffee Bar, Inc.?
Black Rock Coffee Bar, Inc. в настоящее время оценивается в 23.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.40% и USD. Отслеживайте движения BRCB на графике в реальном времени.
Как купить акции BRCB?
Вы можете купить акции Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) по текущей цене 23.48. Ордера обычно размещаются около 23.48 или 23.78, тогда как 359 и -2.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRCB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BRCB?
Инвестирование в Black Rock Coffee Bar, Inc. предполагает учет годового диапазона 19.32 - 30.40 и текущей цены 23.48. Многие сравнивают 4.77% и -11.40% перед размещением ордеров на 23.48 или 23.78. Изучайте ежедневные изменения цены BRCB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Black Rock Coffee Bar, Inc.?
Самая высокая цена Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) за последний год составила 30.40. Акции заметно колебались в пределах 19.32 - 30.40, сравнение с 24.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Black Rock Coffee Bar, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Black Rock Coffee Bar, Inc.?
Самая низкая цена Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) за год составила 19.32. Сравнение с текущими 23.48 и 19.32 - 30.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRCB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BRCB?
В прошлом Black Rock Coffee Bar, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.02 и -11.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.02
- Open
- 24.04
- Bid
- 23.48
- Ask
- 23.78
- Low
- 23.41
- High
- 24.51
- Объем
- 359
- Дневное изменение
- -2.25%
- Месячное изменение
- 4.77%
- 6-месячное изменение
- -11.40%
- Годовое изменение
- -11.40%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.