BRCB: ブラック・ロック・コーヒー・バー
BRCBの今日の為替レートは、-2.58%変化しました。日中、通貨は1あたり23.29の安値と24.51の高値で取引されました。
ブラック・ロック・コーヒー・バーダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BRCB株の現在の価格は？
ブラック・ロック・コーヒー・バーの株価は本日23.40です。23.29 - 24.51内で取引され、前日の終値は24.02、取引量は552に達しました。BRCBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ブラック・ロック・コーヒー・バーの株は配当を出しますか？
ブラック・ロック・コーヒー・バーの現在の価格は23.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は-11.70%やUSDにも注目します。BRCBの動きはライブチャートで確認できます。
BRCB株を買う方法は？
ブラック・ロック・コーヒー・バーの株は現在23.40で購入可能です。注文は通常23.40または23.70付近で行われ、552や-2.66%が市場の動きを示します。BRCBの最新情報はライブチャートで確認できます。
BRCB株に投資する方法は？
ブラック・ロック・コーヒー・バーへの投資では、年間の値幅19.32 - 30.40と現在の23.40を考慮します。注文は多くの場合23.40や23.70で行われる前に、4.42%や-11.70%と比較されます。BRCBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ブラック・ロック・コーヒー・バーの株の最高値は？
ブラック・ロック・コーヒー・バーの過去1年の最高値は30.40でした。19.32 - 30.40内で株価は大きく変動し、24.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ブラック・ロック・コーヒー・バーのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ブラック・ロック・コーヒー・バーの株の最低値は？
ブラック・ロック・コーヒー・バー(BRCB)の年間最安値は19.32でした。現在の23.40や19.32 - 30.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BRCBの動きはライブチャートで確認できます。
BRCBの株式分割はいつ行われましたか？
ブラック・ロック・コーヒー・バーは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.02、-11.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.02
- 始値
- 24.04
- 買値
- 23.40
- 買値
- 23.70
- 安値
- 23.29
- 高値
- 24.51
- 出来高
- 552
- 1日の変化
- -2.58%
- 1ヶ月の変化
- 4.42%
- 6ヶ月の変化
- -11.70%
- 1年の変化
- -11.70%
