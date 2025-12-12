クォートセクション
通貨 / BRCB
株に戻る

BRCB: ブラック・ロック・コーヒー・バー

23.40 USD 0.62 (2.58%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

BRCBの今日の為替レートは、-2.58%変化しました。日中、通貨は1あたり23.29の安値と24.51の高値で取引されました。

ブラック・ロック・コーヒー・バーダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BRCB株の現在の価格は？

ブラック・ロック・コーヒー・バーの株価は本日23.40です。23.29 - 24.51内で取引され、前日の終値は24.02、取引量は552に達しました。BRCBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ブラック・ロック・コーヒー・バーの株は配当を出しますか？

ブラック・ロック・コーヒー・バーの現在の価格は23.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は-11.70%やUSDにも注目します。BRCBの動きはライブチャートで確認できます。

BRCB株を買う方法は？

ブラック・ロック・コーヒー・バーの株は現在23.40で購入可能です。注文は通常23.40または23.70付近で行われ、552や-2.66%が市場の動きを示します。BRCBの最新情報はライブチャートで確認できます。

BRCB株に投資する方法は？

ブラック・ロック・コーヒー・バーへの投資では、年間の値幅19.32 - 30.40と現在の23.40を考慮します。注文は多くの場合23.40や23.70で行われる前に、4.42%や-11.70%と比較されます。BRCBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ブラック・ロック・コーヒー・バーの株の最高値は？

ブラック・ロック・コーヒー・バーの過去1年の最高値は30.40でした。19.32 - 30.40内で株価は大きく変動し、24.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ブラック・ロック・コーヒー・バーのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ブラック・ロック・コーヒー・バーの株の最低値は？

ブラック・ロック・コーヒー・バー(BRCB)の年間最安値は19.32でした。現在の23.40や19.32 - 30.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BRCBの動きはライブチャートで確認できます。

BRCBの株式分割はいつ行われましたか？

ブラック・ロック・コーヒー・バーは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.02、-11.70%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.29 24.51
1年のレンジ
19.32 30.40
以前の終値
24.02
始値
24.04
買値
23.40
買値
23.70
安値
23.29
高値
24.51
出来高
552
1日の変化
-2.58%
1ヶ月の変化
4.42%
6ヶ月の変化
-11.70%
1年の変化
-11.70%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待