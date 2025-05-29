FiyatlarBölümler
Dövizler / BOSC
Geri dön - Hisse senetleri

BOSC: B.O.S. Better Online Solutions

4.89 USD 0.04 (0.81%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BOSC fiyatı bugün -0.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.75 ve Yüksek fiyatı olarak 4.92 aralığında işlem gördü.

B.O.S. Better Online Solutions hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BOSC haberleri

Günlük aralık
4.75 4.92
Yıllık aralık
2.75 5.50
Önceki kapanış
4.93
Açılış
4.91
Satış
4.89
Alış
5.19
Düşük
4.75
Yüksek
4.92
Hacim
164
Günlük değişim
-0.81%
Aylık değişim
4.26%
6 aylık değişim
29.71%
Yıllık değişim
65.76%
21 Eylül, Pazar