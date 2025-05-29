Валюты / BOSC
BOSC: B.O.S. Better Online Solutions
4.77 USD 0.02 (0.42%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BOSC за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.65, а максимальная — 4.79.
Следите за динамикой B.O.S. Better Online Solutions. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BOSC
- BOS Better Online Solutions schedules annual shareholder meeting for October 23
- BOS Reports 36 Percent Revenue Jump
- BOS (BOSC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BOS Secures $1.1 Million Order from New Customer
- # BOS secures $800,000 order from Indian defense customer
- BOS to Release Second Quarter 2025 Results on August 21, 2025
- B.O.S. Better Online Solutions Ltd. to Present at the Investor Summit Virtual on June 10, 2025
- B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- BOS Reports Record $15 Million in Revenues for the First Quarter of 2025
Дневной диапазон
4.65 4.79
Годовой диапазон
2.75 5.50
- Предыдущее закрытие
- 4.79
- Open
- 4.65
- Bid
- 4.77
- Ask
- 5.07
- Low
- 4.65
- High
- 4.79
- Объем
- 90
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 1.71%
- 6-месячное изменение
- 26.53%
- Годовое изменение
- 61.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.