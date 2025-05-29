Moedas / BOSC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BOSC: B.O.S. Better Online Solutions
4.93 USD 0.04 (0.82%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BOSC para hoje mudou para 0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.87 e o mais alto foi 4.95.
Veja a dinâmica do par de moedas B.O.S. Better Online Solutions. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOSC Notícias
- BOS Better Online Solutions schedules annual shareholder meeting for October 23
- BOS Reports 36 Percent Revenue Jump
- BOS (BOSC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BOS Secures $1.1 Million Order from New Customer
- # BOS secures $800,000 order from Indian defense customer
- BOS to Release Second Quarter 2025 Results on August 21, 2025
- B.O.S. Better Online Solutions Ltd. to Present at the Investor Summit Virtual on June 10, 2025
- B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- BOS Reports Record $15 Million in Revenues for the First Quarter of 2025
Faixa diária
4.87 4.95
Faixa anual
2.75 5.50
- Fechamento anterior
- 4.89
- Open
- 4.87
- Bid
- 4.93
- Ask
- 5.23
- Low
- 4.87
- High
- 4.95
- Volume
- 78
- Mudança diária
- 0.82%
- Mudança mensal
- 5.12%
- Mudança de 6 meses
- 30.77%
- Mudança anual
- 67.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh