Valute / BOSC
BOSC: B.O.S. Better Online Solutions
4.89 USD 0.04 (0.81%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BOSC ha avuto una variazione del -0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.75 e ad un massimo di 4.92.
Segui le dinamiche di B.O.S. Better Online Solutions. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.75 4.92
Intervallo Annuale
2.75 5.50
- Chiusura Precedente
- 4.93
- Apertura
- 4.91
- Bid
- 4.89
- Ask
- 5.19
- Minimo
- 4.75
- Massimo
- 4.92
- Volume
- 164
- Variazione giornaliera
- -0.81%
- Variazione Mensile
- 4.26%
- Variazione Semestrale
- 29.71%
- Variazione Annuale
- 65.76%
21 settembre, domenica