Divisas / BOSC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BOSC: B.O.S. Better Online Solutions
4.89 USD 0.12 (2.52%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BOSC de hoy ha cambiado un 2.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.81, mientras que el máximo ha alcanzado 4.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas B.O.S. Better Online Solutions. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOSC News
- BOS Better Online Solutions schedules annual shareholder meeting for October 23
- BOS Reports 36 Percent Revenue Jump
- BOS (BOSC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BOS Secures $1.1 Million Order from New Customer
- # BOS secures $800,000 order from Indian defense customer
- BOS to Release Second Quarter 2025 Results on August 21, 2025
- B.O.S. Better Online Solutions Ltd. to Present at the Investor Summit Virtual on June 10, 2025
- B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- BOS Reports Record $15 Million in Revenues for the First Quarter of 2025
Rango diario
4.81 4.94
Rango anual
2.75 5.50
- Cierres anteriores
- 4.77
- Open
- 4.81
- Bid
- 4.89
- Ask
- 5.19
- Low
- 4.81
- High
- 4.94
- Volumen
- 89
- Cambio diario
- 2.52%
- Cambio mensual
- 4.26%
- Cambio a 6 meses
- 29.71%
- Cambio anual
- 65.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B