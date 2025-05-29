Währungen / BOSC
BOSC: B.O.S. Better Online Solutions
4.88 USD 0.05 (1.01%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BOSC hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.75 bis zu einem Hoch von 4.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die B.O.S. Better Online Solutions-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BOSC News
- BOS Better Online Solutions schedules annual shareholder meeting for October 23
- BOS Reports 36 Percent Revenue Jump
- BOS (BOSC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BOS Secures $1.1 Million Order from New Customer
- # BOS secures $800,000 order from Indian defense customer
- BOS to Release Second Quarter 2025 Results on August 21, 2025
- B.O.S. Better Online Solutions Ltd. to Present at the Investor Summit Virtual on June 10, 2025
- B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- BOS Reports Record $15 Million in Revenues for the First Quarter of 2025
Tagesspanne
4.75 4.92
Jahresspanne
2.75 5.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.93
- Eröffnung
- 4.91
- Bid
- 4.88
- Ask
- 5.18
- Tief
- 4.75
- Hoch
- 4.92
- Volumen
- 153
- Tagesänderung
- -1.01%
- Monatsänderung
- 4.05%
- 6-Monatsänderung
- 29.44%
- Jahresänderung
- 65.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K