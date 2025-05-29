시세섹션
통화 / BOSC
주식로 돌아가기

BOSC: B.O.S. Better Online Solutions

4.89 USD 0.04 (0.81%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BOSC 환율이 오늘 -0.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.75이고 고가는 4.92이었습니다.

B.O.S. Better Online Solutions 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BOSC News

일일 변동 비율
4.75 4.92
년간 변동
2.75 5.50
이전 종가
4.93
시가
4.91
Bid
4.89
Ask
5.19
저가
4.75
고가
4.92
볼륨
164
일일 변동
-0.81%
월 변동
4.26%
6개월 변동
29.71%
년간 변동율
65.76%
20 9월, 토요일