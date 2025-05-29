通貨 / BOSC
BOSC: B.O.S. Better Online Solutions
4.93 USD 0.04 (0.82%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BOSCの今日の為替レートは、0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり4.87の安値と4.95の高値で取引されました。
B.O.S. Better Online Solutionsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.87 4.95
1年のレンジ
2.75 5.50
- 以前の終値
- 4.89
- 始値
- 4.87
- 買値
- 4.93
- 買値
- 5.23
- 安値
- 4.87
- 高値
- 4.95
- 出来高
- 78
- 1日の変化
- 0.82%
- 1ヶ月の変化
- 5.12%
- 6ヶ月の変化
- 30.77%
- 1年の変化
- 67.12%
