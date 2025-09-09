Dövizler / BMY
BMY: Bristol-Myers Squibb Company
45.01 USD 0.56 (1.23%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BMY fiyatı bugün -1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.00 ve Yüksek fiyatı olarak 45.91 aralığında işlem gördü.
Bristol-Myers Squibb Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
45.00 45.91
Yıllık aralık
42.96 63.16
- Önceki kapanış
- 45.57
- Açılış
- 45.80
- Satış
- 45.01
- Alış
- 45.31
- Düşük
- 45.00
- Yüksek
- 45.91
- Hacim
- 20.353 K
- Günlük değişim
- -1.23%
- Aylık değişim
- -4.86%
- 6 aylık değişim
- -25.93%
- Yıllık değişim
- -13.39%
21 Eylül, Pazar