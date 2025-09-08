通貨 / BMY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BMY: Bristol-Myers Squibb Company
45.57 USD 0.58 (1.26%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BMYの今日の為替レートは、-1.26%変化しました。日中、通貨は1あたり45.51の安値と46.31の高値で取引されました。
Bristol-Myers Squibb Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMY News
- Bristol Myers Squibb (BMY) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dividend Harvesting Portfolio Week 237: $23,700 Allocated $2,573.68 In Projected Dividends
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- AstraZenecaの全身性エリテマトーデス治療薬Saphneloの第III相試験で良好な結果
- AstraZeneca reports positive Phase III results for Saphnelo in lupus trial
- Bristol Myers to sell 60% stake in China joint venture
- 10 Quality High Yield In Rose's Income Garden Portfolio: 5 Winners To Buy
- These stock-market experts don’t love AI. Here’s what they do recommend.
- 3 Great High-Yield Dividend Stocks to Buy in September
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Pfizer's Late-Stage Pipeline Fuels Long-Term Growth Prospects
- BMY-BioNTech Partnership: A Potential Catalyst for Long-Term Gains?
- Bristol Myers Squibb Company (BMY) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Prothena Down 40% Year to Date: What Lies Ahead for the Stock?
- Bristol Myers Loses 19.2% in Six Months: Buy, Sell or Hold?
- Bristol Myers Squibb (BMY) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- SMMT Stock Plummets 25% on Regional Data Differences in NSCLC Study
- The Best Ultra-High-Yield Dividend Stock to Invest $1,000 in Right Now
- BioNTech, Bristol Myers Squibb Show Tumor Shrinkage In Lung Cancer Immunotherapy - Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Investing in Oncology: 3 Cancer Stocks With Promising Pipelines
1日のレンジ
45.51 46.31
1年のレンジ
42.96 63.16
- 以前の終値
- 46.15
- 始値
- 46.20
- 買値
- 45.57
- 買値
- 45.87
- 安値
- 45.51
- 高値
- 46.31
- 出来高
- 27.770 K
- 1日の変化
- -1.26%
- 1ヶ月の変化
- -3.68%
- 6ヶ月の変化
- -25.01%
- 1年の変化
- -12.31%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B