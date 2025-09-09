통화 / BMY
BMY: Bristol-Myers Squibb Company
45.01 USD 0.56 (1.23%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BMY 환율이 오늘 -1.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.00이고 고가는 45.91이었습니다.
Bristol-Myers Squibb Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
45.00 45.91
년간 변동
42.96 63.16
- 이전 종가
- 45.57
- 시가
- 45.80
- Bid
- 45.01
- Ask
- 45.31
- 저가
- 45.00
- 고가
- 45.91
- 볼륨
- 20.353 K
- 일일 변동
- -1.23%
- 월 변동
- -4.86%
- 6개월 변동
- -25.93%
- 년간 변동율
- -13.39%
