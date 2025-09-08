Währungen / BMY
BMY: Bristol-Myers Squibb Company
45.57 USD 0.58 (1.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BMY hat sich für heute um -1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.51 bis zu einem Hoch von 46.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bristol-Myers Squibb Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
45.51 46.31
Jahresspanne
42.96 63.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.15
- Eröffnung
- 46.20
- Bid
- 45.57
- Ask
- 45.87
- Tief
- 45.51
- Hoch
- 46.31
- Volumen
- 27.770 K
- Tagesänderung
- -1.26%
- Monatsänderung
- -3.68%
- 6-Monatsänderung
- -25.01%
- Jahresänderung
- -12.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K