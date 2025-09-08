KurseKategorien
Währungen / BMY
Zurück zum Aktien

BMY: Bristol-Myers Squibb Company

45.57 USD 0.58 (1.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BMY hat sich für heute um -1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.51 bis zu einem Hoch von 46.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bristol-Myers Squibb Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BMY News

Tagesspanne
45.51 46.31
Jahresspanne
42.96 63.16
Vorheriger Schlusskurs
46.15
Eröffnung
46.20
Bid
45.57
Ask
45.87
Tief
45.51
Hoch
46.31
Volumen
27.770 K
Tagesänderung
-1.26%
Monatsänderung
-3.68%
6-Monatsänderung
-25.01%
Jahresänderung
-12.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K