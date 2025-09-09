Valute / BMY
BMY: Bristol-Myers Squibb Company
45.01 USD 0.56 (1.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BMY ha avuto una variazione del -1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.00 e ad un massimo di 45.91.
Segui le dinamiche di Bristol-Myers Squibb Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
45.00 45.91
Intervallo Annuale
42.96 63.16
- Chiusura Precedente
- 45.57
- Apertura
- 45.80
- Bid
- 45.01
- Ask
- 45.31
- Minimo
- 45.00
- Massimo
- 45.91
- Volume
- 20.353 K
- Variazione giornaliera
- -1.23%
- Variazione Mensile
- -4.86%
- Variazione Semestrale
- -25.93%
- Variazione Annuale
- -13.39%
20 settembre, sabato