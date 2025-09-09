QuotazioniSezioni
Valute / BMY
BMY: Bristol-Myers Squibb Company

45.01 USD 0.56 (1.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BMY ha avuto una variazione del -1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.00 e ad un massimo di 45.91.

Segui le dinamiche di Bristol-Myers Squibb Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
45.00 45.91
Intervallo Annuale
42.96 63.16
Chiusura Precedente
45.57
Apertura
45.80
Bid
45.01
Ask
45.31
Minimo
45.00
Massimo
45.91
Volume
20.353 K
Variazione giornaliera
-1.23%
Variazione Mensile
-4.86%
Variazione Semestrale
-25.93%
Variazione Annuale
-13.39%
20 settembre, sabato