货币 / BMY
BMY: Bristol-Myers Squibb Company
46.33 USD 0.03 (0.06%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BMY汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点46.04和高点46.84进行交易。
关注Bristol-Myers Squibb Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMY新闻
- AstraZeneca reports positive Phase III results for Saphnelo in lupus trial
- Bristol Myers to sell 60% stake in China joint venture
- 10 Quality High Yield In Rose's Income Garden Portfolio: 5 Winners To Buy
- These stock-market experts don’t love AI. Here’s what they do recommend.
- 3 Great High-Yield Dividend Stocks to Buy in September
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Pfizer's Late-Stage Pipeline Fuels Long-Term Growth Prospects
- Alkermes任命Joshua Reed为新任首席财务官，将于周一生效
- BMY-BioNTech Partnership: A Potential Catalyst for Long-Term Gains?
- Bristol Myers Squibb Company (BMY) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Prothena Down 40% Year to Date: What Lies Ahead for the Stock?
- Bristol Myers Loses 19.2% in Six Months: Buy, Sell or Hold?
- Bristol Myers Squibb (BMY) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- SMMT Stock Plummets 25% on Regional Data Differences in NSCLC Study
- The Best Ultra-High-Yield Dividend Stock to Invest $1,000 in Right Now
- BioNTech, Bristol Myers Squibb Show Tumor Shrinkage In Lung Cancer Immunotherapy - Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Investing in Oncology: 3 Cancer Stocks With Promising Pipelines
- BioNTech and Bristol Myers Squibb amend partnership for BNT327 with $1.5 billion upfront payment
- Bristol-Myers Squibb: Growth Portfolio Surpasses Legacy, Driving Oncology And Immunology Leadership (NYSE:BMY)
- Bristol Myers Squibb: A 5% Yield And Single-Digit P/E Still Look Good (NYSE:BMY)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Health Care Stocks With Over 4% Dividend Yields - Pfizer (NYSE:PFE), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
日范围
46.04 46.84
年范围
42.96 63.16
- 前一天收盘价
- 46.36
- 开盘价
- 46.05
- 卖价
- 46.33
- 买价
- 46.63
- 最低价
- 46.04
- 最高价
- 46.84
- 交易量
- 14.822 K
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- -2.07%
- 6个月变化
- -23.76%
- 年变化
- -10.85%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值