Валюты / BMY
BMY: Bristol-Myers Squibb Company
46.33 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BMY за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.04, а максимальная — 46.84.
Следите за динамикой Bristol-Myers Squibb Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- 10 Quality High Yield In Rose's Income Garden Portfolio: 5 Winners To Buy
- These stock-market experts don’t love AI. Here’s what they do recommend.
- 3 Great High-Yield Dividend Stocks to Buy in September
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Pfizer's Late-Stage Pipeline Fuels Long-Term Growth Prospects
- Alkermes назначает Джошуа Рида новым финансовым директором с понедельника
- BMY-BioNTech Partnership: A Potential Catalyst for Long-Term Gains?
- Bristol Myers Squibb Company (BMY) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Prothena Down 40% Year to Date: What Lies Ahead for the Stock?
- Bristol Myers Loses 19.2% in Six Months: Buy, Sell or Hold?
- Bristol Myers Squibb (BMY) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- SMMT Stock Plummets 25% on Regional Data Differences in NSCLC Study
- The Best Ultra-High-Yield Dividend Stock to Invest $1,000 in Right Now
- BioNTech, Bristol Myers Squibb Show Tumor Shrinkage In Lung Cancer Immunotherapy - Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Investing in Oncology: 3 Cancer Stocks With Promising Pipelines
- BioNTech and Bristol Myers Squibb amend partnership for BNT327 with $1.5 billion upfront payment
- Bristol-Myers Squibb: Growth Portfolio Surpasses Legacy, Driving Oncology And Immunology Leadership (NYSE:BMY)
- Bristol Myers Squibb: A 5% Yield And Single-Digit P/E Still Look Good (NYSE:BMY)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Health Care Stocks With Over 4% Dividend Yields - Pfizer (NYSE:PFE), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Amgen Faces Setback As Final Data Weakens Case For Gastric Cancer Drug - Zai Lab (NASDAQ:ZLAB), Amgen (NASDAQ:AMGN)
- TEVA Stock Up More Than 19% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
Дневной диапазон
46.04 46.84
Годовой диапазон
42.96 63.16
- Предыдущее закрытие
- 46.36
- Open
- 46.05
- Bid
- 46.33
- Ask
- 46.63
- Low
- 46.04
- High
- 46.84
- Объем
- 14.822 K
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- -2.07%
- 6-месячное изменение
- -23.76%
- Годовое изменение
- -10.85%
