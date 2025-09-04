КотировкиРазделы
BMY: Bristol-Myers Squibb Company

46.33 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BMY за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.04, а максимальная — 46.84.

Следите за динамикой Bristol-Myers Squibb Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
46.04 46.84
Годовой диапазон
42.96 63.16
Предыдущее закрытие
46.36
Open
46.05
Bid
46.33
Ask
46.63
Low
46.04
High
46.84
Объем
14.822 K
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
-2.07%
6-месячное изменение
-23.76%
Годовое изменение
-10.85%
