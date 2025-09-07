Moedas / BMY
BMY: Bristol-Myers Squibb Company
46.15 USD 0.18 (0.39%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BMY para hoje mudou para -0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.01 e o mais alto foi 46.79.
Veja a dinâmica do par de moedas Bristol-Myers Squibb Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BMY Notícias
Faixa diária
46.01 46.79
Faixa anual
42.96 63.16
- Fechamento anterior
- 46.33
- Open
- 46.24
- Bid
- 46.15
- Ask
- 46.45
- Low
- 46.01
- High
- 46.79
- Volume
- 21.972 K
- Mudança diária
- -0.39%
- Mudança mensal
- -2.45%
- Mudança de 6 meses
- -24.06%
- Mudança anual
- -11.20%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh