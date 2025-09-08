Divisas / BMY
BMY: Bristol-Myers Squibb Company
46.15 USD 0.18 (0.39%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BMY de hoy ha cambiado un -0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.01, mientras que el máximo ha alcanzado 46.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bristol-Myers Squibb Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BMY News
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- AstraZeneca reporta resultados positivos en fase III de Saphnelo en ensayo de lupus
- Bristol Myers to sell 60% stake in China joint venture
- 10 Quality High Yield In Rose's Income Garden Portfolio: 5 Winners To Buy
- These stock-market experts don’t love AI. Here’s what they do recommend.
- 3 Great High-Yield Dividend Stocks to Buy in September
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Pfizer's Late-Stage Pipeline Fuels Long-Term Growth Prospects
- Alkermes nombra a Joshua Reed como nuevo CFO a partir del lunes
- BMY-BioNTech Partnership: A Potential Catalyst for Long-Term Gains?
- Bristol Myers Squibb Company (BMY) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Prothena Down 40% Year to Date: What Lies Ahead for the Stock?
- Bristol Myers Loses 19.2% in Six Months: Buy, Sell or Hold?
- Bristol Myers Squibb (BMY) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- SMMT Stock Plummets 25% on Regional Data Differences in NSCLC Study
- The Best Ultra-High-Yield Dividend Stock to Invest $1,000 in Right Now
- BioNTech, Bristol Myers Squibb Show Tumor Shrinkage In Lung Cancer Immunotherapy - Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Investing in Oncology: 3 Cancer Stocks With Promising Pipelines
Rango diario
46.01 46.79
Rango anual
42.96 63.16
- Cierres anteriores
- 46.33
- Open
- 46.24
- Bid
- 46.15
- Ask
- 46.45
- Low
- 46.01
- High
- 46.79
- Volumen
- 21.972 K
- Cambio diario
- -0.39%
- Cambio mensual
- -2.45%
- Cambio a 6 meses
- -24.06%
- Cambio anual
- -11.20%
