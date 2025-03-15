FiyatlarBölümler
BMRC: Bank of Marin Bancorp

24.81 USD 0.64 (2.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BMRC fiyatı bugün -2.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.69 ve Yüksek fiyatı olarak 25.44 aralığında işlem gördü.

Bank of Marin Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.69 25.44
Yıllık aralık
19.11 27.11
Önceki kapanış
25.45
Açılış
25.44
Satış
24.81
Alış
25.11
Düşük
24.69
Yüksek
25.44
Hacim
637
Günlük değişim
-2.51%
Aylık değişim
1.72%
6 aylık değişim
13.24%
Yıllık değişim
25.56%
21 Eylül, Pazar