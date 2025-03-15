Dövizler / BMRC
BMRC: Bank of Marin Bancorp
24.81 USD 0.64 (2.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BMRC fiyatı bugün -2.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.69 ve Yüksek fiyatı olarak 25.44 aralığında işlem gördü.
Bank of Marin Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BMRC haberleri
- Is the Options Market Predicting a Spike in Bank of Marin Stock?
- Bank of Marin Bancorp price target raised to $27 from $24 at DA Davidson
- Bank of Marin Q2 2025 slides: Core metrics improve despite securities loss
- Bank of Marin Bancorp (BMRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Bank of Marin Q2 2025 misses forecasts, stock dips
- Compared to Estimates, Bank of Marin (BMRC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Bank of Marin (BMRC) Q2 Earnings Miss Estimates
- Bank of Marin earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Bank of Marin announces $25 million stock repurchase program
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Columbia Banking (COLB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zions (ZION) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Bank of Marin (BMRC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Bank of Marin stock price target raised to $25 by Piper Sandler on securities sale
- Bank of Marin Bancorp stock price target raised to $27 at KBW on balance sheet repositioning
- Bank of Marin sells $186 million in securities to boost future earnings
- bank of marin bancorp changes auditor following merger
- Bank of Marin Bancorp Stock: Downgrading To Hold Despite Margin Expansion (BMRC)
Günlük aralık
24.69 25.44
Yıllık aralık
19.11 27.11
- Önceki kapanış
- 25.45
- Açılış
- 25.44
- Satış
- 24.81
- Alış
- 25.11
- Düşük
- 24.69
- Yüksek
- 25.44
- Hacim
- 637
- Günlük değişim
- -2.51%
- Aylık değişim
- 1.72%
- 6 aylık değişim
- 13.24%
- Yıllık değişim
- 25.56%
21 Eylül, Pazar