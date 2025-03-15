Moedas / BMRC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BMRC: Bank of Marin Bancorp
25.13 USD 0.65 (2.66%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BMRC para hoje mudou para 2.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.73 e o mais alto foi 25.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank of Marin Bancorp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMRC Notícias
- Is the Options Market Predicting a Spike in Bank of Marin Stock?
- Bank of Marin Bancorp price target raised to $27 from $24 at DA Davidson
- Bank of Marin Q2 2025 slides: Core metrics improve despite securities loss
- Bank of Marin Bancorp (BMRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Bank of Marin Q2 2025 misses forecasts, stock dips
- Compared to Estimates, Bank of Marin (BMRC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Bank of Marin (BMRC) Q2 Earnings Miss Estimates
- Bank of Marin earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Bank of Marin announces $25 million stock repurchase program
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Columbia Banking (COLB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zions (ZION) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Bank of Marin (BMRC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Bank of Marin stock price target raised to $25 by Piper Sandler on securities sale
- Bank of Marin Bancorp stock price target raised to $27 at KBW on balance sheet repositioning
- Bank of Marin sells $186 million in securities to boost future earnings
- bank of marin bancorp changes auditor following merger
- Bank of Marin Bancorp Stock: Downgrading To Hold Despite Margin Expansion (BMRC)
Faixa diária
24.73 25.43
Faixa anual
19.11 27.11
- Fechamento anterior
- 24.48
- Open
- 24.76
- Bid
- 25.13
- Ask
- 25.43
- Low
- 24.73
- High
- 25.43
- Volume
- 37
- Mudança diária
- 2.66%
- Mudança mensal
- 3.03%
- Mudança de 6 meses
- 14.70%
- Mudança anual
- 27.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh