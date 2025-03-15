KurseKategorien
Währungen / BMRC
Zurück zum Aktien

BMRC: Bank of Marin Bancorp

25.15 USD 0.30 (1.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BMRC hat sich für heute um -1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.80 bis zu einem Hoch von 25.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank of Marin Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BMRC News

Tagesspanne
24.80 25.44
Jahresspanne
19.11 27.11
Vorheriger Schlusskurs
25.45
Eröffnung
25.44
Bid
25.15
Ask
25.45
Tief
24.80
Hoch
25.44
Volumen
92
Tagesänderung
-1.18%
Monatsänderung
3.12%
6-Monatsänderung
14.79%
Jahresänderung
27.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K