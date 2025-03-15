Währungen / BMRC
BMRC: Bank of Marin Bancorp
25.15 USD 0.30 (1.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BMRC hat sich für heute um -1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.80 bis zu einem Hoch von 25.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of Marin Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BMRC News
Tagesspanne
24.80 25.44
Jahresspanne
19.11 27.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.45
- Eröffnung
- 25.44
- Bid
- 25.15
- Ask
- 25.45
- Tief
- 24.80
- Hoch
- 25.44
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- -1.18%
- Monatsänderung
- 3.12%
- 6-Monatsänderung
- 14.79%
- Jahresänderung
- 27.28%
