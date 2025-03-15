QuotazioniSezioni
BMRC: Bank of Marin Bancorp

24.81 USD 0.64 (2.51%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BMRC ha avuto una variazione del -2.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.69 e ad un massimo di 25.44.

Segui le dinamiche di Bank of Marin Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.69 25.44
Intervallo Annuale
19.11 27.11
Chiusura Precedente
25.45
Apertura
25.44
Bid
24.81
Ask
25.11
Minimo
24.69
Massimo
25.44
Volume
637
Variazione giornaliera
-2.51%
Variazione Mensile
1.72%
Variazione Semestrale
13.24%
Variazione Annuale
25.56%
