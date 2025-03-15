Valute / BMRC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BMRC: Bank of Marin Bancorp
24.81 USD 0.64 (2.51%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BMRC ha avuto una variazione del -2.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.69 e ad un massimo di 25.44.
Segui le dinamiche di Bank of Marin Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMRC News
- Is the Options Market Predicting a Spike in Bank of Marin Stock?
- Bank of Marin Bancorp price target raised to $27 from $24 at DA Davidson
- Bank of Marin Q2 2025 slides: Core metrics improve despite securities loss
- Bank of Marin Bancorp (BMRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Bank of Marin Q2 2025 misses forecasts, stock dips
- Compared to Estimates, Bank of Marin (BMRC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Bank of Marin (BMRC) Q2 Earnings Miss Estimates
- Bank of Marin earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Bank of Marin announces $25 million stock repurchase program
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Columbia Banking (COLB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zions (ZION) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Bank of Marin (BMRC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Bank of Marin stock price target raised to $25 by Piper Sandler on securities sale
- Bank of Marin Bancorp stock price target raised to $27 at KBW on balance sheet repositioning
- Bank of Marin sells $186 million in securities to boost future earnings
- bank of marin bancorp changes auditor following merger
- Bank of Marin Bancorp Stock: Downgrading To Hold Despite Margin Expansion (BMRC)
Intervallo Giornaliero
24.69 25.44
Intervallo Annuale
19.11 27.11
- Chiusura Precedente
- 25.45
- Apertura
- 25.44
- Bid
- 24.81
- Ask
- 25.11
- Minimo
- 24.69
- Massimo
- 25.44
- Volume
- 637
- Variazione giornaliera
- -2.51%
- Variazione Mensile
- 1.72%
- Variazione Semestrale
- 13.24%
- Variazione Annuale
- 25.56%
20 settembre, sabato