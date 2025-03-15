Devises / BMRC
BMRC: Bank of Marin Bancorp
24.81 USD 0.64 (2.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BMRC a changé de -2.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.69 et à un maximum de 25.44.
Suivez la dynamique Bank of Marin Bancorp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BMRC Nouvelles
- Is the Options Market Predicting a Spike in Bank of Marin Stock?
- Bank of Marin Bancorp price target raised to $27 from $24 at DA Davidson
- Bank of Marin Q2 2025 slides: Core metrics improve despite securities loss
- Bank of Marin Bancorp (BMRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Bank of Marin Q2 2025 misses forecasts, stock dips
- Compared to Estimates, Bank of Marin (BMRC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Bank of Marin (BMRC) Q2 Earnings Miss Estimates
- Bank of Marin earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Bank of Marin announces $25 million stock repurchase program
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Columbia Banking (COLB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zions (ZION) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Bank of Marin (BMRC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Bank of Marin stock price target raised to $25 by Piper Sandler on securities sale
- Bank of Marin Bancorp stock price target raised to $27 at KBW on balance sheet repositioning
- Bank of Marin sells $186 million in securities to boost future earnings
- bank of marin bancorp changes auditor following merger
- Bank of Marin Bancorp Stock: Downgrading To Hold Despite Margin Expansion (BMRC)
Range quotidien
24.69 25.44
Range Annuel
19.11 27.11
- Clôture Précédente
- 25.45
- Ouverture
- 25.44
- Bid
- 24.81
- Ask
- 25.11
- Plus Bas
- 24.69
- Plus Haut
- 25.44
- Volume
- 637
- Changement quotidien
- -2.51%
- Changement Mensuel
- 1.72%
- Changement à 6 Mois
- 13.24%
- Changement Annuel
- 25.56%
