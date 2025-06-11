Dövizler / BMR
BMR: Beamr Imaging Ltd
3.02 USD 0.01 (0.33%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BMR fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.97 ve Yüksek fiyatı olarak 3.07 aralığında işlem gördü.
Beamr Imaging Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BMR haberleri
- Beamr Transforms Live 4K Sports Broadcasting Economics - Beamr Imaging (NASDAQ:BMR)
- Beamr to showcase AI-powered 4K live video solution at IBC 2025
- Navigating The Data Deluge: How Beamr Is Addressing Autonomous Vehicles' Video Challenge - Beamr Imaging (NASDAQ:BMR)
- Beamr reports 7% revenue growth in first half 2025, launches AV solution
- Beamr reports progress in autonomous vehicle technology validation
- Beamr Imaging stock surges on autonomous vehicle compression solution
- Beamr to Launch GPU-Accelerated Video Compression Solution for Autonomous Vehicles at NVIDIA GTC Paris
Günlük aralık
2.97 3.07
Yıllık aralık
1.86 6.59
- Önceki kapanış
- 3.01
- Açılış
- 3.01
- Satış
- 3.02
- Alış
- 3.32
- Düşük
- 2.97
- Yüksek
- 3.07
- Hacim
- 304
- Günlük değişim
- 0.33%
- Aylık değişim
- 8.63%
- 6 aylık değişim
- 39.17%
- Yıllık değişim
- -22.37%
21 Eylül, Pazar