BMR: Beamr Imaging Ltd
3.02 USD 0.01 (0.33%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BMR ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.97 e ad un massimo di 3.07.
Segui le dinamiche di Beamr Imaging Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BMR News
Intervallo Giornaliero
2.97 3.07
Intervallo Annuale
1.86 6.59
- Chiusura Precedente
- 3.01
- Apertura
- 3.01
- Bid
- 3.02
- Ask
- 3.32
- Minimo
- 2.97
- Massimo
- 3.07
- Volume
- 304
- Variazione giornaliera
- 0.33%
- Variazione Mensile
- 8.63%
- Variazione Semestrale
- 39.17%
- Variazione Annuale
- -22.37%
21 settembre, domenica