BMR: Beamr Imaging Ltd

3.02 USD 0.01 (0.33%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BMR ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.97 e ad un massimo di 3.07.

Segui le dinamiche di Beamr Imaging Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato.

Intervallo Giornaliero
2.97 3.07
Intervallo Annuale
1.86 6.59
Chiusura Precedente
3.01
Apertura
3.01
Bid
3.02
Ask
3.32
Minimo
2.97
Massimo
3.07
Volume
304
Variazione giornaliera
0.33%
Variazione Mensile
8.63%
Variazione Semestrale
39.17%
Variazione Annuale
-22.37%
21 settembre, domenica