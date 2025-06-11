Währungen / BMR
BMR: Beamr Imaging Ltd
3.01 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BMR hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.97 bis zu einem Hoch von 3.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Beamr Imaging Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BMR News
- Beamr Transforms Live 4K Sports Broadcasting Economics - Beamr Imaging (NASDAQ:BMR)
- Beamr to showcase AI-powered 4K live video solution at IBC 2025
- Navigating The Data Deluge: How Beamr Is Addressing Autonomous Vehicles' Video Challenge - Beamr Imaging (NASDAQ:BMR)
- Beamr reports 7% revenue growth in first half 2025, launches AV solution
- Beamr reports progress in autonomous vehicle technology validation
- Beamr Imaging stock surges on autonomous vehicle compression solution
- Beamr to Launch GPU-Accelerated Video Compression Solution for Autonomous Vehicles at NVIDIA GTC Paris
Tagesspanne
2.97 3.07
Jahresspanne
1.86 6.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.01
- Eröffnung
- 3.01
- Bid
- 3.01
- Ask
- 3.31
- Tief
- 2.97
- Hoch
- 3.07
- Volumen
- 194
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 8.27%
- 6-Monatsänderung
- 38.71%
- Jahresänderung
- -22.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K