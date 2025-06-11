Валюты / BMR
BMR: Beamr Imaging Ltd
2.86 USD 0.02 (0.70%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BMR за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.78, а максимальная — 2.89.
Следите за динамикой Beamr Imaging Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
- Beamr Transforms Live 4K Sports Broadcasting Economics - Beamr Imaging (NASDAQ:BMR)
- Beamr to showcase AI-powered 4K live video solution at IBC 2025
- Navigating The Data Deluge: How Beamr Is Addressing Autonomous Vehicles' Video Challenge - Beamr Imaging (NASDAQ:BMR)
- Beamr reports 7% revenue growth in first half 2025, launches AV solution
- Beamr reports progress in autonomous vehicle technology validation
- Beamr Imaging stock surges on autonomous vehicle compression solution
- Beamr to Launch GPU-Accelerated Video Compression Solution for Autonomous Vehicles at NVIDIA GTC Paris
Дневной диапазон
2.78 2.89
Годовой диапазон
1.86 6.59
- Предыдущее закрытие
- 2.84
- Open
- 2.87
- Bid
- 2.86
- Ask
- 3.16
- Low
- 2.78
- High
- 2.89
- Объем
- 165
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- 2.88%
- 6-месячное изменение
- 31.80%
- Годовое изменение
- -26.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.