BMR: Beamr Imaging Ltd
3.01 USD 0.14 (4.88%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BMRの今日の為替レートは、4.88%変化しました。日中、通貨は1あたり2.88の安値と3.02の高値で取引されました。
Beamr Imaging Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BMR News
- Beamr Transforms Live 4K Sports Broadcasting Economics - Beamr Imaging (NASDAQ:BMR)
- Beamr to showcase AI-powered 4K live video solution at IBC 2025
- Navigating The Data Deluge: How Beamr Is Addressing Autonomous Vehicles' Video Challenge - Beamr Imaging (NASDAQ:BMR)
- Beamr reports 7% revenue growth in first half 2025, launches AV solution
- Beamr reports progress in autonomous vehicle technology validation
- Beamr Imaging stock surges on autonomous vehicle compression solution
- Beamr to Launch GPU-Accelerated Video Compression Solution for Autonomous Vehicles at NVIDIA GTC Paris
1日のレンジ
2.88 3.02
1年のレンジ
1.86 6.59
- 以前の終値
- 2.87
- 始値
- 2.90
- 買値
- 3.01
- 買値
- 3.31
- 安値
- 2.88
- 高値
- 3.02
- 出来高
- 378
- 1日の変化
- 4.88%
- 1ヶ月の変化
- 8.27%
- 6ヶ月の変化
- 38.71%
- 1年の変化
- -22.62%
