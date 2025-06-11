クォートセクション
BMR: Beamr Imaging Ltd

3.01 USD 0.14 (4.88%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BMRの今日の為替レートは、4.88%変化しました。日中、通貨は1あたり2.88の安値と3.02の高値で取引されました。

Beamr Imaging Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BMR News

1日のレンジ
2.88 3.02
1年のレンジ
1.86 6.59
以前の終値
2.87
始値
2.90
買値
3.01
買値
3.31
安値
2.88
高値
3.02
出来高
378
1日の変化
4.88%
1ヶ月の変化
8.27%
6ヶ月の変化
38.71%
1年の変化
-22.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K