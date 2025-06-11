Moedas / BMR
BMR: Beamr Imaging Ltd
2.99 USD 0.12 (4.18%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BMR para hoje mudou para 4.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.88 e o mais alto foi 3.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Beamr Imaging Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMR Notícias
Faixa diária
2.88 3.02
Faixa anual
1.86 6.59
- Fechamento anterior
- 2.87
- Open
- 2.90
- Bid
- 2.99
- Ask
- 3.29
- Low
- 2.88
- High
- 3.02
- Volume
- 285
- Mudança diária
- 4.18%
- Mudança mensal
- 7.55%
- Mudança de 6 meses
- 37.79%
- Mudança anual
- -23.14%
