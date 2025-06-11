货币 / BMR
BMR: Beamr Imaging Ltd
2.87 USD 0.01 (0.35%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BMR汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点2.85和高点2.98进行交易。
关注Beamr Imaging Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BMR新闻
- Beamr Transforms Live 4K Sports Broadcasting Economics - Beamr Imaging (NASDAQ:BMR)
- Beamr to showcase AI-powered 4K live video solution at IBC 2025
- Navigating The Data Deluge: How Beamr Is Addressing Autonomous Vehicles' Video Challenge - Beamr Imaging (NASDAQ:BMR)
- Beamr reports 7% revenue growth in first half 2025, launches AV solution
- Beamr reports progress in autonomous vehicle technology validation
- Beamr Imaging stock surges on autonomous vehicle compression solution
- Beamr to Launch GPU-Accelerated Video Compression Solution for Autonomous Vehicles at NVIDIA GTC Paris
日范围
2.85 2.98
年范围
1.86 6.59
- 前一天收盘价
- 2.86
- 开盘价
- 2.96
- 卖价
- 2.87
- 买价
- 3.17
- 最低价
- 2.85
- 最高价
- 2.98
- 交易量
- 92
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- 3.24%
- 6个月变化
- 32.26%
- 年变化
- -26.22%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值