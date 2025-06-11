통화 / BMR
BMR: Beamr Imaging Ltd
3.02 USD 0.01 (0.33%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BMR 환율이 오늘 0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.97이고 고가는 3.07이었습니다.
Beamr Imaging Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BMR News
- Beamr Transforms Live 4K Sports Broadcasting Economics - Beamr Imaging (NASDAQ:BMR)
- Beamr to showcase AI-powered 4K live video solution at IBC 2025
- Navigating The Data Deluge: How Beamr Is Addressing Autonomous Vehicles' Video Challenge - Beamr Imaging (NASDAQ:BMR)
- Beamr reports 7% revenue growth in first half 2025, launches AV solution
- Beamr reports progress in autonomous vehicle technology validation
- Beamr Imaging stock surges on autonomous vehicle compression solution
- Beamr to Launch GPU-Accelerated Video Compression Solution for Autonomous Vehicles at NVIDIA GTC Paris
일일 변동 비율
2.97 3.07
년간 변동
1.86 6.59
- 이전 종가
- 3.01
- 시가
- 3.01
- Bid
- 3.02
- Ask
- 3.32
- 저가
- 2.97
- 고가
- 3.07
- 볼륨
- 304
- 일일 변동
- 0.33%
- 월 변동
- 8.63%
- 6개월 변동
- 39.17%
- 년간 변동율
- -22.37%
20 9월, 토요일